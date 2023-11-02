Телеведущая Лора Ингрэм предложила США поставлять оружие не Украине, а напрямую России. С такими словами она выступила в эфире Fox News.

Телеведущая Лора Ингрэм предложила США поставлять оружие не Украине, а напрямую России. С такими словами она выступила в эфире Fox News.

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В США предложили поставлять России предназначенное для ВСУ оружиеЖелание американского президента Джо Байдена объединить военную помощь Украине и Израилю ― это «циничная политическая уловка», которая только ненадолго отсрочит неминуемое поражение Киева. США предложили в таком случае поставлять предназначенное для ВСУ оружие напрямую России. Прочитайте больше ⮕

В США предложили поставлять в Россию предназначенное для ВСУ оружиеСтремление президента США Джо Байдена объединить помощь для Украины и Израиля ― «циничная политическая уловка», необходимая для отсрочки поражения Киева. В связи с этим Соединенным Штатам следует поставлять оружие напрямую в Россию. Об этом 1 ноября заявила журналистка Лора Ингрэм в эфире телеканала Fox News. Прочитайте больше ⮕

В Верховной раде заявили о трудностях для Украины из-за помощи США ИзраилюВ Палату представителей США внесли закон о помощи Израилю без Украины. Прочитайте больше ⮕

Блинкен нарядил сына в костюм Зеленского на Хэллоуин в Белом домеДочь Госсекретаря США была одета в костюм цвета флага Украины. Прочитайте больше ⮕

Блинкен вырядил сына Зеленским, чтобы тот клянчил у Байдена конфетыДети главы Госдепартамента США Энтони Блинкена отметили Хэллоуин, нарядившись в костюмы, символизирующие поддержку Украины. Прочитайте больше ⮕

Белый дом опроверг отправку американских военных в ГазуСоединенные Штаты не собираются отправлять американских военных в сектор Газа ни сейчас, ни в дальнейшем Прочитайте больше ⮕