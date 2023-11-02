В США рассказали о попытках Байден отсрочить поражение Украины

Попытки администрации американского президента Джо Байдена убедить законодателей в необходимости объединить пакеты помощи израильским и украинским властям представляют собой «циничную политическую уловку», главной целью которой является отсрочка поражения Киева. На это в эфире телеканала Fox News указала ведущая Лора Ингрэм.

Журналист отметила, что в ходе боевых действий западные вооружения оказываются в руках Вооруженных сил РФ. В связи с этим она иронично предложила правительству США отправлять военную технику сразу российским солдатам.

В то же время Ингрэм обратила внимание на неспособность американских чиновников аргументировать необходимость поддержки Украины. Кроме того, она усомнилась в правдивости заявления главы Пентагона Ллойда Остина о намерении генерального инспектора по аудиту помощи Киеву проделать «прекрасную работу». headtopics.com

По словам ведущей, многие граждане страны уже не верят в подобные обещания. Она подчеркнула, что в аналогичной ситуации может находиться и сам министр обороны. «Правда в том, что нет у них никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией. Летнее контрнаступление должно было быть ответом, но оно провалилось. А плана Б просто не существует», — добавила журналист.

Ингрэм подчеркнула, что сейчас перед командой Байдена стоит важная задача — не допустить «унизительного поражения на мировой арене» в преддверии президентских выборов. В связи с этим Белый дом хочет предоставить украинским властям огромное финансирование, связав его с «законной помощью» Израилю. headtopics.com

«Это циничная и крайне безответственная политическая уловка. Оттягивание поражения на Украине для обеспечения победы Байдена в 2024 году. Вот в чем суть», — подытожила обозреватель. Ранее в США заявили о планах американского лидера наложить вето на законопроект о помощи Израилю без поддержки Украины.

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

В США заявили о попытках Байдена отсрочить поражение ВСУВедущая Fox News Лора Ингрэм назвала попытки команды президента США Джо Байдена объединить пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе «циничной политической уловкой». По ее мнению, американские власти таким образом пытаются отсрочить поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Прочитайте больше ⮕

Байден пригрозил воспользоваться правом вето, если конгресс США примет закон о помощи Израилю без упоминания Украины — MeduzaПрезидент США Джо Байден заявил, что если конгресс примет закон о выделении военной помощи Израилю, не включив в него упоминание о поддержке Украины, то он воспользуется правом вето, сообщает Reuters. Прочитайте больше ⮕

В Верховной раде заявили о трудностях для Украины из-за помощи США ИзраилюВ Палату представителей США внесли закон о помощи Израилю без Украины. Прочитайте больше ⮕

Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без помощи УкраинеПрезидент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении помощи Израилю, если палата представителей конгресса примет такой законопроект, заявили в бюджетном управлении Белого дома. Прочитайте больше ⮕

Рамасвами рассказал о сделке, которую предложит Путину в случае становления президентом СШАПредставитель Республиканской партии и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил о том, что в случае, если он станет главой государства, то предложит сделку Владимиру Путину касательно Украины Прочитайте больше ⮕

В Литве рассказали о возвращении американской помощи Украине в СШАВыделяемая Вашингтоном помощь Украине частично возвращается в США. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Большая часть денег, которые были потрачены на Украину, были на самом деле потрачены в США», — сказал министр. Прочитайте больше ⮕