В США назвали ударом для Зеленского отказ Венгрии и Словакии помогать Украине

Власти Венгрии и Словакии нанесли президенту Украины Владимиру Зеленскому двойной удар из-за отказа Будапешта и Братиславы поставлять оружие Киеву. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

«Украинский президент сталкивается с растущей проблемой в Центральной Европе, поскольку лидеры-популисты, включая новоизбранного премьер-министра Словакии, выступают против военной помощи Киеву со стороны Европейского Союза и НАТО», — сказано в статье.

Братислава уже предоставила Киеву значительный объем военной помощи. Словакия направила на Украину большое количество боеприпасов, бронетехники, артиллерийских орудий и даже истребителей, говорится в публикации. headtopics.com

«Избрание Фицо повысило вероятность того, что республика присоединится к Венгрии и ее премьер-министру Виктору Орбану, что помешает Евросоюзу соблюдать текущие ограничительные меры против Москвы», — отмечается в материале.

На этой неделе новый глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не станет оказывать Украине военную помощь. При этом, по его словам, республика поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине. headtopics.com

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан говорил, что поддержка Украины не стоит на первом месте для венгерского народа.

Прочитайте больше:

GazetaRu »

Politico: Фицо и Орбан выступили против помощи Украине из фонда ЕСИздание Politico, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета Прочитайте больше ⮕

Орбан и Фицо выступили против 50-миллиардной помощи для УкраиныПремьер-министры Венгрии и Словакии продолжают идти против основного курса Евросоюза. Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против очередного пакета помощи Украине. Прочитайте больше ⮕

Венгрия и Словакия выступили против выделения 50 млрд евро УкраинеПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо на саммите Евросоюза в Брюсселе выступили против финансирования Украины в... Прочитайте больше ⮕

В Госдуме назвали хорошим знаком отказ Орбана и Фицо выделять Украине €50 млрдВенгрия и Словакия понимают, что выделяемые Киеву деньгу идут в карманы украинским чиновникам. Об этом 27 октября «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Прочитайте больше ⮕

В Словакии объяснили отказ от оборонной помощи УкраинеСловакия решила отказаться от оборонной помощи Киеву в связи с желанием страны сохранить собственную обороноспособность. Об этом заявил глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, чьи слова приводит РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

Песков назвал незначительным отказ Словакии от поставок оружия УкраинеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил,что отказ Словакии от поставок оружия Украине не меняет общей ситуации. Об этом пишет ТАСС . Прочитайте больше ⮕