В США в воздухе столкнулись два частных самолета

В аэропорту американского штата Техас два частных самолета столкнулись в воздухе. Об этом сообщает Telegram-канал AviaNews.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в аэропорту города Хьюстон. Два частных самолета столкнулись в воздухе — один задел законцовкой крыла хвостовую часть другого. Предварительно, бизнес-джет Hawker H850XP начал взлет, не дождавшись разрешения диспетчера, когда самолет Cessna C510 совершал посадку на пересекающуюся взлетно-посадочную полосу. Так произошло столкновение двух воздушных суден.

В результате произошедшего никто не пострадал, сообщает AviaNews. Пилоты смогли вернуть воздушные суда в аэропорт и благополучно посадить их.

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