В России предложили учредить новый праздник – День участника СВО

В России предложили утвердить новый праздник – День участника специальной военной операции на Украине. С такой инициативой вышел депутат Госдумы Виталий Милонов. Он направил соответствующее предложение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает RT со ссылкой на копию обращения.

По мнению Милонова, новый праздник внесет вклад в патриотическое воспитание жителей страны, и отдаст дань памяти военным, принимавшим участие в спецоперации. В качестве примера он привел День воина-интернационалиста и профессиональные праздники родов войск.

Депутат напомнил, что в России прилагаются большие усилия по защите прав военнослужащих. «Участники СВО и члены их семей чувствуют поддержку от государства, которое чутко реагирует на любые вызовы и возникающие трудности», — отметил Милонов в своем обращении. headtopics.com

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить участников СВО с инвалидностью средствами реабилитации. Глава Минфина Антон Силуанов также заявлял, что приоритетами при формировании российского бюджета на следующие три года являются поддержка участников СВО и обороноспособность государства.

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