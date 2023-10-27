В России могут перевести пенсионные накопления в систему долгосрочных сбережений

Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Государственной думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект об изменениях в порядке перевода средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что законопроект был разработан, чтобы совершенствовать и оптимизировать процесс формирования долгосрочных сбережений граждан. Таке законопроект, в случае его принятия, наделит уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг полномочиями по рассмотрению обращений в отношении договоров долгосрочных сбережений в целях досудебного урегулирования споров потребителей финансовых услуг.

До этого доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что с 1 ноября несколько категорий россиян начнут получать повышенные пенсионные выплаты. headtopics.com

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