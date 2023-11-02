В России может появится «отцовский» капитал

В комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ предлагают ввести новую меру поддержки семей — «отцовский» или «многодетный» капитал в размере 1 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Эта выплата будет предоставляться при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей. Представители комиссии считают, что такие стимулы помогут повысить рождаемость и справиться с демографической проблемой, с которой сталкивается Россия.

В докладе комиссии указано, что если текущая ситуация сохранится, то до 2030 года страна потеряет более 6 млн человек. Предложение о введении нового капитала будет представлено на форуме «Сообщество». Кроме того, предлагается расширить возможности использования материнского капитала для многодетных семей на приобретение автомобиля отечественного производства или коммерческую аренду жилья. headtopics.com

Ранее россиянам рассказали о повышении социальных выплат в 2024 году, «С 1 февраля, как уже было анонсировано, социальные выплаты вырастут на 7,5%», — рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб .

Согласно ее информации, повышение коснется всех соцвыплат, включая материнский капитал, льготные пособия для семей с детьми и многодетные семей, а также различного рода выплаты малоимущим ячейкам общества. headtopics.com

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