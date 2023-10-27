В Риме открылась Международная антивоенная конференция

Международная конференция антивоенных ассоциаций с призывом «прекратить агрессию США и НАТО» открылась в пятницу, 27 октября, в Риме. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что организовывает мероприятие итальянское движение «Фронт несогласия», выступающее с антизападных и пророссийских позиций, к нему присоединились другие левые движения из разных стран мира.

Один из представителей оргкомитета, австрийский активист Вильхельм Лангталер заявил, что задача собравшихся «победить НАТО». Часть речей также касалась конфликта на Ближнем Востоке, где ответственность за агрессию была также возложена на Израиль и политику Запада. headtopics.com

До этого глава директората ядерной политики организации Североатлантического договора Джессика Кокс, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, подтвердила, что НАТО продолжает считать, что время для принятия в ее ряды Украины не пришло. Также посол Германии на Украине Мартин Егер опроверг заявления о том, что Берлин выступает против членства Киева в НАТО.

Прочитайте больше:

GazetaRu »

На Ставрополье начала работу международная конференция и выставка InRussiaВ Ставропольском крае в Минеральных Водах начала работу международная деловая конференция и выставка InRussia. Прочитайте больше ⮕

Новости. Международная конференция в Минске. Выступление Сергея ЛавроваСмотрим «Новости. Международная конференция в Минске. Выступление Сергея Лаврова» видео Прочитайте больше ⮕

Крюков о недопуске россиян: «ЧМ был чемпионатом Норвегии, что не особо интересно многим»В октябре Международная федерация лыжного спорта (FIS) вновь решила оставить в силе отстранение россиян. Прочитайте больше ⮕

Посол Израиля показал на спецсессии ГА ООН фото убитой ХАМАС женщиныВ штаб-квартире ГА ООН открылась чрезвычайная спецсессия по Палестине. Прочитайте больше ⮕

Александр Панжинский: «Грустно, что FIS по допуску россиян ждет однозначной команды от хозяинаРанее Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе отстранение россиян от турниров под своей эгидой. Прочитайте больше ⮕

Отец Фьюри пытался побежать к Майку Тайсону и тренеру Нганну. Вмешались охранникиВ настоящий момент в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит пресс-конференция, посвящённая поединку между франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну и чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Прочитайте больше ⮕