В РФС не видят возможностей для участия сборной России в ЧМ-2026

Член исполкома, вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев считает, что сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Если нас не ждут в УЕФА, не можем находиться в подвешенном состоянии, надо искать варианты. Возможно, нас не ждут в Азии. Но давайте зададим вопрос и услышим ответ. Именно услышим — потому что все, что мы слышим — это размышления. Давайте сформулируем официальный запрос, получим на него ответ.

ЧМ-2026? Не вижу объективных возможностей для того, чтобы мы в нем принимали участие. В жизни есть место чуду, но объективных возможностей я не вижу», — сказал Соловьев. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. headtopics.com

Национальная команда под руководством Валерия Карпина вышла в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, но не смогла принять участие из-за отстранения. Также россияне пропустят Евро-2024, так как не принимают участие в отборе.

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