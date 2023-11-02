В Петербурге ФСБ задержала программиста за донат ФБК* в 2021 году

В Санкт-Петербурге задержали программиста авиаремонтной компании за донат ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным Baza, в августе 2021 года 25-летний Антон З. отправил две тысячи рублей на американский счет ФБК. В 2023 году его задержали дома при поддержке сотрудников ФСБ. 30 октября в отношении него завели уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 8 лет лишения свободы. Задержанного отпустили под обязательство о явке.

Как отмечает канал, летом 2021 года Мосгорсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал ФБК и штабы Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) экстремистскими. Решение вступило в законную силу 4 августа. При этом не уточняется, какого числа обвиняемый отправил донат. headtopics.com

16 октября сообщалось, что адвокат Навального* уехал из России после возбуждения дела против защиты политика.

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