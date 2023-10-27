В ООН назвали количество оружия идущего на черный рынок с Украины

Около 20% поставляемого Украине странами Запада оружия идет на черный рынок, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Его слова передает ТАСС.

«От 15% до 20% всей получаемой Киевом продукции военного назначения уходит на черные рынки», — сказал дипломат в ходе заседания Совета безопасности ООН по Украине.В октябре президент Российской Федерации Владимир Путин говорил, что оружие с Украины оказалось на Ближнем Востоке. По его словам, существует вероятность, что оружие с Украины попало на Ближний Восток через черный рынок.

До этого турецкие СМИ сообщили, что ХАМАС в конфликте с Израилем использует американское оружие, которое Штаты отправляли на Украину.

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