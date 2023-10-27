В Московском зоопарке показали реакцию манула на снег

«Манулы не очень любят снег. Короткие лапки вязнут в глубоких сугробах, что осложняет охоту», — рассказали сотрудники зоопарка.

Сотрудники объяснили, что подобные погодные условия в дикой природе часто приводят к малоудачным охотам, и назвали «лица манулов» во время снегопада «суровыми». «Грусть-печаль в глазах», «Тимоша обиделся на снег», «С каким еще лицом можно воспринимать эту погоду?!», — прокомментировали ролик подписчики канала.

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