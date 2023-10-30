В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии пострадавших в беспорядках

По информации ведомства, двое из этих пострадавших находятся в тяжелом состоянии вследствие черепно-мозговых травм.

«Среди раненых большинство сотрудники полиции. По итогу — 18-ти пострадавшим с легкими травмами помощь медиками была оказана амбулаторно и пациенты отпущены домой», — сказано в сообщении. 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне». headtopics.com

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