Москва в текущем сельскохозяйственном сезоне готова экспортировать в другие страны до 65 млн тонн зерна. Об этом на заседании правительства рассказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, сейчас сезонные полевые работы находятся на завершающей стадии. На данный момент специалисты закончили молотьбу зерна, собранного с 94% посевных площадей. Более того, фермеры постепенно завершают уборку риса и пшеницы. В то же время предприниматели приступили к активному сбору кукурузы, сказал Патрушев.

«В текущем сельхозсезоне (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года — «Газета.Ru») готовы экспортировать до 65 млн тонн зерновых», — сообщил министр. Также глава ведомства подчеркнул, что в этот раз ожидается большой урожай сахарной свеклы и картофеля. Соответствующие показатели должны превысить средние значения за последние пять лет. headtopics.com

В частности, фермеры могут собрать 55,5 млн тонн сахарной свеклы и восемь млн тонн картофеля. Кроме того, объем собранных овощей и плодов может достигнуть 7,3 и 1,7 млн тонн соответственно.

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