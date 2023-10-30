В Министерстве обороны России в ежедневной сводке сообщили, что на Южно-Донецком направлении Вооруженные силы Украины потеряли более ста военнослужащих.

«Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 105-й и 118-й бригад территориальной обороны в районах Приютного в Запорожской области, Новомихайловки, Никольского и Угледара в Донецкой народной республике (ДНР)», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в результате этого украинская армия лишилась двух бронетранспортеров, двух пикапов и пушки «Гиацинт-Б». Также в Минобороны России сообщили, что за сутки Вооруженные силы Украины на Донецком направлении потеряли 285 военных. headtopics.com

29 октября Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении более 40 беспилотников ВСУ за сутки. Как заявили в военном ведомстве, системы ПВО уничтожили 44 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Нырково, Площанка, Троицкое, Золотаревка, Верхнеторецкое, Новофедоровка и Васильевка.

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