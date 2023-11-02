В МИД РФ назвали условия для возобновления зерновой сделки

Для возобновления зерновой сделки необходимо выполнение задач по меморандуму Россия — ООН по нормализации экспорта российской сельхозпродукции. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС.

«Что касается реалистичности сценария возобновления черноморской инициативы, то российская позиция такова — сначала необходимо полностью выполнить задачи в рамках меморандума Россия — ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта», — сказал Полищук.

Несмотря на усилия ООН, российская сторона пока не видит прогресса в деле снятия санкционных ограничений с российских экономических операторов, задействованных в производстве и экспорте, в том числе в сферах банковских платежей, страхования, транспортной логистики и поставок в РФ запчастей, подчеркнул представитель МИД. headtopics.com

24 октября вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что стороны зерновой сделки не пришли к возобновлению переговоров из-за отсутствия прогресса для России.

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