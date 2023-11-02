В МИД РФ высказались о почерке организации беспорядков в Махачкале

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге о «бандеровском почерке» в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге о «бандеровском почерке» в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы.

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Захарова заявила о 'бандеровском почерке' в организации беспорядков в аэропорту МахачкалыОфициальный представитель МИД РФ отметила, что цель подобных акций заключается в том, чтобы запугать мирное население, дестабилизировать политическую обстановку в стране Прочитайте больше ⮕

Немецкий журналист: Кремль не видит в антисемитизме плохогоАнтисемитские беспорядки в Махачкале не угрожают режиму Путина, отражая настроения элиты в РФ, считает журналист Манфреда Квиринг, долго работавший в Москве и на Северном Кавказе. Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана: задержания участников беспорядков продолжаютсяГлава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что продолжаются задержания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕

Выпуск программы «Время» в 21:00 от 31.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: израильские военно-воздушные силы нанесли удар по лагерю беженцев Джебалия; в Махачкале до семи выросло количество арестованных судом по делу о беспорядках в районе аэропорта. Прочитайте больше ⮕

Захарова: наличие в России ответственных СМИ помогло купировать ситуацию в МахачкалеОфициальный представитель МИД также подчеркнула, что реакция в России на события в Махачкале, 'начиная от президента, правительства, кстати говоря, и журналистов', продемонстрировала единство внутри страны Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана доложил Путину о наказании для участников беспорядков в МахачкалеГлава Дагестана Сергей Меликов заявил, что доложил президенту России Владимиру Путину о наказании для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕