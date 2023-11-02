Киев не соблюдает принципы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), касающиеся защиты ядерных объектов в условиях вооруженного конфликта. Также украинские власти игнорируют рекомендации организации по обеспечению безопасности атомной электростанции в Запорожской области, передает ТАСС со ссылкой на директора второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Алексея Полищука.

По словам дипломата, международному сообществу хорошо известно о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) взять ЗАЭС под свой контроль. Более того, одна из атак произошла перед самым визитом главы агентства Рафаэля Гросси на станцию в сентябре 2022 года.

«Сегодня Украина не соблюдает сформулированные Гросси семь принципов по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта, а также пять рекомендаций по обеспечению безопасности Запорожской АЭС», — подчеркнул Полищук. headtopics.com

Он добавил, что российская сторона решительно осуждает подобные действия Киева. В то же время власти страны призывают государства Запада не игнорировать происходящее, закрывая глаза на опасные игры Украины с ядерным огнем.

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