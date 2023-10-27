В МИД РФ заявили, что военное планирование РФ учитывало риски членства Швеции в НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал для ТАСС процесс ратификации парламентом Турции членства этой страны в НАТО. По его словам, российское военное планирование учитывало возможное вступление Швеции в Североатлантический альянс.«В нашем военном планировании мы, разумеется, исходили из того, что Швеция станет членом альянса и будет полностью интегрирована в его военное планирование и в целом», — добавил он.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией в связи с операцией России на Украине. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом альянса. Вступление Швеции затянулось из-за инцидента с сожжением Корана в Стокгольме и позиции Турции по данному вопросу.

Венгрия наряду с Турцией — последние члены НАТО, которые еще не дали согласия на вступление Швеции в альянс. В октябре 2023 года Турция смягчила риторику в отношении Швеции, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично внес на рассмотрение парламента протокол о ратификации. headtopics.com

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