Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что его «формулу мира» поддерживают почти 150 стран, являются лживыми. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат пояснил, что Зеленский, выступая в сентябре в Генеральной Ассамблее ООН заявил, что его «формулу мира» поддерживает уже более 140 стран. Полищук назвал это заявление очередной ложью. Он отметил, что Киев и Вашингтон пытаются склонить обманом и шантажом страны глобального Юга к поддержке этой «формулы».

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что ситуация в мире свидетельствует о том, что любое государство на месте России реагировало бы на угрозы Украины еще жестче. headtopics.com

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