Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим может быть связан с событиями в Дагестане в том числе на фоне реакции украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на официальном сайте российского дипведомства.

«В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который в свою очередь действовал руками осевших там отъявленных русофобов, — подчеркнула российский дипломат.

По словам Захаровой, быстрая реакция со стороны Зеленского и содержание заявлений свидетельствует об факте информационной диверсии. Как считает официальный представитель МИД РФ, была осуществлена информационная диверсия киевскими спецслужбами, при этом был скоординированный характер информационной кампании. headtopics.com

Также дипломат обратила внимание, что в Киеве сейчас заинтересован в дестабилизации ситуации в РФ на международной арене по причине смены фокуса внимания мировой общественности к кризису вокруг Украины из-за обстановки на Ближнем Востоке.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. headtopics.com

Согласно последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков.

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