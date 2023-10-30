В Кремле не комментировали предполагаемые меры в отношении участникам событий в Махачкале

По словам Пескова, стоит подождать совещания президента России России Владимира Путина для предоставления ответов. Оно должно пройти в понедельник, 30 октября.Планируется, что совещание главы государства РФ, посвященное обстановку в Дагестане, пройдет вечером.

До этого Российский союз туриндустрии заявил о спокойной обстановке на курортах Кавказа. Сведений об аннуляции забронированных туров сейчас не поступало, добавили в организации. 30 октября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в республике проводятся противниками России.

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