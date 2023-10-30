В Кремле отказались комментировать заявления о призыве срочников в погранслужбу

Военную службу в пограничных войсках могут проходить только срочники, заключившие контракт с ФСБ и получившие среднее профессиональное образование до призыва.

28 октября Сладков заявил, что он узнал о принятии решения призывать срочников в погранвойска из личной беседы с президентом России Владимиром Путиным. В начале октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у Генштаба ВС России нет планов по дополнительной мобилизации.

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Стало известно о возможном призыве российских срочников в погранвойскаРоссийских военнослужащих срочной службы могут начать призывать в пограничные войска. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский военный корреспондент Александр Сладков. По словам Сладкова, о таких планах он слышал лично от президента России и главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина. Прочитайте больше ⮕

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