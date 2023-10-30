В Краснодаре футболист нокаутировал арбитра за желтую карточку

Защитник клуба «Тлюстенхабля» Антон Галон ударил судью, который показал ему желтую карточку в матче с «Изумрудом». После удара арбитр упал на газон. Встреча была остановлена, а «Тлюстенхаблю» присудили техническое поражение. Арбитр пришел в себя после помощи медицинского персонала.

«В полицию Краснодара с заявлением о нанесении телесных повреждений обратился 33-летний мужчина, участвовавший в спортивном мероприятии на улице Московской. С его слов, один из спортсменов, участвовавших в матче, нанес ему удар в область головы. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается степень причиненного ему вреда здоровью. С учетом этого будет принято законное процессуальное решение», — заявили в МВД Краснодара.

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