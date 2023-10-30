В Красноярске мужчина расстрелял Toyota из-за того, что ему не уступили дорогу

По данным сообщества, сначала два водители не смогли разъехаться во дворе многоквартирного дома по ул. Бабушкина Октябрьского района. После словесной перепалки им все-таки удалось поделить дорогу. Однако водитель Mercedes-Benz ML на этом не успокоился и выстрелил несколько раз в сторону автомобиля Toyota.

«На место выехали сотрудники Росгвардии по Красноярскому краю, а также была направлена следственно-оперативная группа полиции. Ориентировка на автомобиль подозреваемого была передана всем наружным нарядам полиции. В результате транспортное средство под управлением жителя краевого центра 2002 года рождения было остановлено сотрудниками ДПС на улице Молокова», — сообщило в свою очередь краевое МВД.

В результате случившегося следователи следственного отдела № 2 МУ МВД России «Красноярское» приняли решение о возбуждении уголовного дела. Мужчине на Mercedes-Benz ML инкриминируют признаки совершения преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Пневматический пистолет у водителя изъят, а сам он отпущен под подписка о невыезде. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

Турция планирует учредить новые органы для замены Совбеза ООНВ Турции планируют учредить новые международные органы, в которых будут принимать участие многие страны, из-за того, что Совет Безопасности ООН больше не способен решать глобальные проблемы Прочитайте больше ⮕

Фернандо Алонсо: «Я не очень хорошо провожу этот уик-энд и не доверяю машине. Нам всем надо прибавлять»Пилот «Астон Мартин» признал, что ему не хватает уверенности за рулем болида на мексиканской трассе. Прочитайте больше ⮕

Украинку приговорили к пяти годам тюрьмы за кражу салаУкраинский телеканал «ТСН» в своем Telegram-канале сообщил, что жительницу Волынской области Украины приговорили к пяти годам лишения свободы из-за того, что она украла сало. Прочитайте больше ⮕

'Нафтогаз' заявил, что не будет продлевать договор о транзите газа из РоссииГлава компании Алексей Чернышов подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров Прочитайте больше ⮕

«Всё, что от тебя нужно, — стучать мячом и не быть тупым». Чарльз Баркли — о Джа МорантеЧлен Зала славы Чарльз Баркли поделился мыслями насчёт разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, который отбывает дисквалификацию в НБА из-за того, что баскетболиста дважды видели с настоящим пистолетом. Прочитайте больше ⮕

Европа совсем озверела. Футболиста не оперируют из-за паспорта РоссииМаксим Мухин не может отправиться на лечение в Германию из-за бюрократических проволочек. Прочитайте больше ⮕