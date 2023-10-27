В Красном Кресте оценили ситуацию в Газе

Директор оперативного отдела Международного комитета Красного Креста (МККК) Мартин Шупп заявил, что гуманитарную ситуацию в секторе Газа нельзя назвать иначе как отчаянной, и к ней трудно подобрать слова. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что сложно подобрать слова к тому, «что видят наши коллеги на местах». Шупп добавил, что МККК не можем сравнивать то, что видим сегодня, с тем, что мы видели в прошлом.До этого пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дэниел Агари заявил, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. headtopics.com

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Прочитайте больше:

GazetaRu »

В ХАМАС высоко оценили позицию Путина и дипломатии РФ по ситуации в ГазеЗамглавы МИД РФ Богданов во время визита в Катар провел переговоры с руководством ХАМАС. Прочитайте больше ⮕

«Полный кошмар»: ветераны британского спецназа оценили шансы освободить заложников в ГазеБолее 200 человек оказались в пленниках у ХАМАС после рейда палестинских боевиков против Израиля 7 октября. Ситуация с заложниками остается краеугольным камнем в связи с планами ЦАХАЛ устроить наземную операцию возмездия в секторе Газа. И сегодня больше всего внимания приковано к дипломатическим попыткам освободить несчастных людей. Прочитайте больше ⮕

Израиль начинает наземную операцию в ГазеИзраиль начинает наземную операцию в Газе, сообщает ТАСС , ссылаясь на представителя армии. Прочитайте больше ⮕

Al Jazeera призвала мировое сообщество защитить жителей ГазыТелеканал выразил обеспокоенность по поводу безопасности корреспондентов и съемочных групп, работающих в Газе Прочитайте больше ⮕

FT: Катар работает над освобождением 50 заложников из сектора ГазаПо последним данным, сторонники ХАМАС удерживают в Газе не менее 224 заложников Прочитайте больше ⮕

Песков позитивно оценил призыв Рошаля о вывозе раненых детей из сектора ГазаПресс-секретарь президента отметил, что 'в Газе происходит гуманитарная катастрофа' Прочитайте больше ⮕