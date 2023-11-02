В Китае рассказали о страхе Зеленского из-за кризиса на Ближнем Востоке

По словам обозревателя, после начала боевых действий между Израилем и Палестиной внимание международного сообщества моментально переключилось на события в регионе. Конфликт на Украине отошел на второй план, что испугало местные власти.

«Больше всего Украина боится, что США направят всю имеющуюся помощь Израилю, который, в конце концов, гораздо важнее для Вашингтона, чем страна в Восточной Европе», — говорится в публикации. Чэнь Си добавил, что в случае «самого пессимистичного» развития ситуации американские власти могут использовать кризис на Ближнем Востоке как повод отстраниться от украинского конфликта. При этом уже сейчас начали сбываться худшие опасения Зеленского, подчеркнул автор материала.

В частности, новый спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон заявил о намерении законодателей рассмотреть отдельный проект об оказании помощи Израилю. Таким образом парламентарий дал понять, что для Вашингтона урегулирование палестино-израильского конфликта является более приоритетным по сравнению с проблемами Киева. headtopics.com

Американский президент Джо Байден, в свою очередь, направил в палату представителей запрос об объединенной поддержке Израиля и Украины. Более того, Киев в этом документе стоял на первом месте. Тем не менее республиканское большинство решило разделить два пакета помощи. Подобная задержка в выделении средств на поддержку Украины представляет собой «лишь первый шаг» по отказу от поставок в страну оружия, написал китайский обозреватель.

«Вполне возможно, что именно этого Байден и добивался: он предложил выделить слишком много денег, чтобы продемонстрировать сильную поддержку Зеленского, но на самом деле не хотел, чтобы законопроект был принят», — предположил Чэнь Си. headtopics.com

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