В Израиле официально подтвердили гибель немецкой заложницы ХАМАС

«Мы с сожалением сообщаем, что тело 23-летней Шани Лук, имевшей гражданство ФРГ и Израиля, было обнаружено и опознано», — уточнили в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Шани похитили с музыкального фестиваля. Девушку подвергли пыткам, она «пережила невообразимые ужасы». До этого мать девушки, оказавшейся в плену у ХАМАС, сообщила о ее гибели. Рикарда Лук узнала свою дочь на видео. На кадрах студентка в полуобнаженном виде лежит в пикапе между несколькими боевиками ХАМАС лицом вниз. Ей переломали ноги и положили на живот в пикап. Один из террористов закинул ногу на талию девушки, а второй схватил ее за волосы.

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

Мать похищенной боевиками ХАМАС Шани Лук заявила о гибели дочериМать студентки Шани Лук, похищенной в Израиле боевиками из исламистского движения ХАМАС, подтвердила гибель дочери Прочитайте больше ⮕

Российского посла вызвали в МИД ИзраиляПосол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван в израильский МИД в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву. Об этом 29 октября сообщила... Прочитайте больше ⮕

Мать похищенной в Израиле Шани Лук заявила о гибели дочериСтудентка Шани Лук, похищенная боевиками ХАМАС в Израиле, погибла. Об этом сообщила её мать Рикарда Лук 30 октября в интервью телеканалу RTL. «К... Прочитайте больше ⮕

Нетаньяху объявил о начале второй фазы войны против ХАМАСПравительство военного времени в Израиле приняло единогласное решение о расширении действий сухопутных войск в войне против ХАМАС, заявил премьер Израиля. Прочитайте больше ⮕

В Израиле предложили Эрдогану забрать в Турцию сторонников ХАМАСПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог бы взять под защиту и перевезти в свою страну сторонников палестинского радикального движения ХАМАС... Прочитайте больше ⮕

В Израиле заявили о планах бороться с предоставлением Starlink для ХАМАСИзраиль будет «использовать все доступные средства», чтобы не допустить использование палестинским движением ХАМАС спутниковой связи Starlink ХАМАС, заявил министр связи Израиля Шломо Кархи в беседе с газетой Haaretz Прочитайте больше ⮕