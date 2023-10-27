В Израиле отреагировали на принятие ООН ближневосточной резолюции

ООН потеряла свою легитимность после того, как Генеральная ассамблея ООН приняла ближневосточную резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к немедленному перемирию. Такое мнение высказал постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан, чьи слова приводит ТАСС.

Накануне Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Организация требует от всех сторон конфликта соблюдения гуманитарно-правовых обязательств, в том числе по защите мирного населения и гражданских объектов.

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