В Иерусалиме и в центре Израиля прозвучала воздушная тревога

«Сирены прозвучали в городе Иерусалиме и центральном Израиле», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

«Сирены прозвучали в городе Иерусалиме и центральном Израиле», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

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В трёх областях Украины объявлена воздушная тревогаВ Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. Прочитайте больше ⮕

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревогаВ Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях Украины объявлена воздушная тревога Прочитайте больше ⮕

Воздушная тревога в населенном пункте Маргалиот на границе с ЛиваномВоздушная тревога прозвучала в Маргалиоте, который находится на границе с Ливаном. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии ЦАХАЛ . Прочитайте больше ⮕

Воздушная тревога в населенном пункте Маргалиот на границе с ЛиваномВоздушная тревога прозвучала в Маргалиоте, который находится на границе с Ливаном. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии ЦАХАЛ . Прочитайте больше ⮕

В Севастополе объявили воздушную тревогуГубернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. Прочитайте больше ⮕

Губернатор сообщил о тревоге в Севастополе, закрыт Крымский мостВ Севастополе объявлена воздушная тревога, об этом заявил в понедельник, 30 октября, губернатор Михаил Развожаев. Прочитайте больше ⮕