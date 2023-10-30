В Запорожской области сообщили о тактике волнообразного выдвижения ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные не прекратили попыток наступления в ряде населенных пунктов с применением тактики волнообразного выдвижения. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Получил анализ оперативной ситуации за последние несколько суток от командования наших подразделений на Запорожском направлении», — подчеркнул Балицкий. По его словам, Вооруженные силы Украины пытались атаковать позиции обороны ВС РФ в районах населенных пунктов Копани, Работино, Новопрокоповка и Вербовое.Как добавил запорожский губернатор, российские войска с 23 октября отразили свыше 11 атак ВСУ. Ликвидировано 13 танков и 14 бронированных машин, пояснил Балицкий.Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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