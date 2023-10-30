В Запорожье произошел взрыв - Газета.Ru

В городе Запорожье произошел мощный взрыв, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.Комментариев от местной администрации пока нет.За несколько дней до этого о взрывах сообщалось в Хмельницкой области Украины.Тогда власти объявляли воздушную тревогу в нескольких областях страны, в том числе в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.

С начала октября 2022 года Вооруженные Силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Это произошло вскоре после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки проводятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи по всей стране.

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