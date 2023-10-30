В Египте заявили, что Израиль не будет жить спокойно без Палестины в границах 1967 года

Кандидат в президенты Египта, глава либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама заявил в интервью РИА Новости, что Израиль никогда не будет жить спокойно, если решение о двух странах не будет реализовано.

«Израиль никогда не будет наслаждаться, для них не будет жизни на палестинской земле, если не будет выполнено политическое решение, основанное на решении о двух государствах в границах 4 ноября 1967 года», — сказал он.

По мнению политика, Израилю необходимо «прочесть историю». Тогда эта страна «поймет», что у палестинского народа есть своя земля, за которую он «держится». Как считает Ямама, Израиль сам нуждается в реализации решения о двух государствах. headtopics.com

Он также высказался о призывах израильской стороны к переселению палестинцев на Синайский полуостров. Так, политик отметил, что это «может привести к вражде между Египтом и Израилем».7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. headtopics.com

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