В ЕС заявили о глубоком антисемитизме в Европе

Директор агентства Европейского союза (ЕС) по основным правам Майкл О'Флаэрти заявил, что антисемитизм глубоко укоренился в странах объединения, это представляет угрозу для еврейского сообщества на континенте и несет риски для фундаментальных целей ЕС. Такие заявление он сделал в интервью The Guardian.

В частности, чиновник обеспокоен фактом, что только треть населения Евросоюза считает антисемитизм крупной проблемой, в то время как «драматические моменты в сообществах ЕС вызывают антисемитскую реакцию».

По словам О'Флаэрти, средства массовой информации и организации гражданского общества предупреждают о росте антисемитизма по мере эскалации кризиса на Ближнем Востоке. «Я искренне думаю, что в любой серьезной проблеме в нашем обществе вы обнаружите, что в нее проникают антисемитские стереотипы. Это свидетельствует о том, насколько… антисемитизм является глубоко укоренившимся в европейском обществе», — сказал он. headtopics.com

До этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен осудил европейские институты и страны за «наивность» перед лицом джихадизма, которая поддерживает радикализм и позволяет «перейти к действию». Ранее сообщалось, что в центре Берлина, несмотря на запрет властей, состоялся митинг в поддержку Палестины, закончившийся столкновениями с полицией. Митингующие оказали полицейским ожесточенное сопротивление. Полиция применила слезоточивый газ и задержала наиболее активных участников митинга.

До этого студенты Школы востоковедения и африканистики (SOAS) Лондонского университета, принявшие участие в акции в поддержку Палестины, были отстранены от занятий. Об этом, ссылаясь на заявление студенческой организации «Общество «Палестина», сообщает британская газета Telegraph. headtopics.com

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