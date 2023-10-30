В Дагестане прокомментировали получение заявок на митинги в поддержку палестинцев

В Министерстве юстиций Дагестана опровергли данные о получении заявок на проведение митингов в поддержку жителей сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что им не поступало ни одной заявки на разрешение проведения подобных митингов. Таким образом региональный Минюст прокомментировал информацию в соцсетях о том, что ведомство якобы отказало Муфтияту Дагестана в проведении митинга в поддержку жителей сектора Газа.

В ведомстве добавили, что в случае поступления заявки на митинг она будет рассмотрена в установленном порядке. До этого стало известно, что пять пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы проходят лечение в больницах Дагестана. headtopics.com

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне». headtopics.com

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