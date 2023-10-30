В Грузии раскрыли единственную мечту Саакашвили

«Саакашвили живет единственной мечтой о том, чтобы как-то вернуться к власти в Грузии, и он использует для этого все. Для этого он использует политическую силу под названием «Единое национальное движение» и другие оппозиционные партии Любой важный вопрос, касающийся Грузии, используется не в интересах Грузии, а в его собственных интересах», — пояснила Бочоришвили.

Она добавила, что Саакашвили пытается вернуться к власти уже достаточно давно. Бочоришвили подчеркнула, что политик использовал, использует и будет использовать Грузию в своих интересах. Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования.

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