В Госдуме оценили вероятность запрета продажи детям ромовой бабы и тирамису

Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил «Газете.Ru», что поддерживает ограничение продажи мороженого с алкоголем для несовершеннолетних. При этом депутат не согласен с тем, что такие правила можно распространить на конфеты с ликером и кондитерские изделия, пропитанные алкоголем.

«Там другая история. В конфетах — микродоза, есть такое понятие. Детям они как раз-таки противны изначально. Здесь переигрывать нельзя. Вот ромовая баба — это что такое? Честно говоря, не знаю, не пробовал никогда. Тирамису коньяком пропитывается. Это уже гонения на ведьм. Но когда мороженое с алкоголем — это я не знаю, как правильно объяснить. Это как детская сигарета, детское шампанское.

В том, что мороженое с алкоголем до сих пор не запрещено для продажи несовершеннолетним, вероятно, нет вины производителей, считает Хамзаев. «Задача государства — блокировать вероятность использования. Если производители не догадались ещё об этом, не будем их сразу обвинять. Надо им это разъяснить. Не поймут — заставить. Даже если это еще не стали потреблять дети, и это только выводится на рынок, обязательно надо блокировать. Был сухой алкоголь, алкогольные коктейли. headtopics.com

Ограничить продажи мороженого с содержанием алкоголя попросили власти Амурской области, сообщают «Известия». Власти региона обеспокоены, что крепость такого лакомства соответствует крепости слабоалкогольных напитков, однако на продукт не распространяются федеральные запреты на торговлю алкоголем.

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