В Госдепе США анонсировали зарубежное турне Блинкена

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует отправиться в зарубежное турне в период с 2 по 10 ноября. В рамках поездки он посетит ряд стран Ближнего Востока и Азии, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя американского дипломатического ведомства Мэттью Миллера.

По данным агентства, Блинкен намерен встретиться с представителями Израиля и Иордании. Также у него запланированы официальные визиты в Японию, Республику Корею и Индию. Тель-Авив станет первым городом, который госсекретарь посетит в ходе своего турне. Ожидается, что здесь он заявит о поддержке Вашингтоном права израильских властей защищать страну «от терроризма в соответствии с гуманитарным международным правом».

Кроме того, американский чиновник рассчитывает обменяться мнениями с зарубежными коллегами о путях освобождения заложников палестинского движения ХАМАС. Еще одной темой обсуждений может стать предотвращение распространения конфликта на весь регион, уточнил Миллер. headtopics.com

После этого Блинкен должен прилететь в столицу Иордании. Как рассказал представитель Государственного департамента США, в Аммане глава ведомства обсудит необходимость прекращения огня в секторе Газа и меры по деэслакации конфликта.

Дальше американский чиновник отправится в Токио, Сеул и Нью-Дели. Миллер рассказал, что сначала Блинкен примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7) в столице Японии и затем посетит заседание министров иностранных дел и министров обороны в формате «2+2» в столице Индии. headtopics.com

Как отметил представитель Госдепа США, последнее мероприятие будет посвящено вопросам двусторонних отношений. Также он не исключил, что стороны обменяются мнениями по поводу ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

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