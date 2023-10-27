В Германии сообщили о несовпадении интересов страны со стремлениями США

В частности, общаясь с журналистами, она прокомментировала эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. По словам собеседницы издания, подобное развитие событий никак не отвечает интересам Берлина.

Политик пояснила, что в настоящее время на территорию ФРГ прибывает большое количество сирийских и иракских беженцев. В прошлом США вели боевые действия в данных странах, подчеркнула Вагенкнехт.Кроме того, собеседница издания указала на негативное влияние программы субсидирования США на немецкую промышленность. Как сказала политик, главная цель данной инициативы — переманить промышленность из Европейского союза (ЕС).

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