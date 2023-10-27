В Газе перестала работать мобильная связь и интернет

В публикации отмечается, что услуги связи и интернета полностью прекратили работу в секторе Газа.

До этого стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) восстанавливает участки границы с сектором Газа, которые были разрушены боевиками радикального палестинского движения ХАМАС. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе. headtopics.com

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