В ГД внесены поправки о льготах для бойцов СВО и их детей

В Госдуму внесены поправки, предусматривающие льготы для бойцов СВО и их детей при зачислении в колледжи и техникумы. Об этом в своем Telegram-канале написал глава рабочей группы по вопросам спецоперации (СВО) Андрей Турчак.

«Участники СВО и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы - их будут принимать в первоочередном порядке, независимо от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, пострадавших в ходе СВО или получивших серьезные увечья, смогут поступить в кадетские и другие военные училища вне конкурса. До этого депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением утвердить в России новый праздник – День участника специальной военной операции на Украине.Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу. headtopics.com

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