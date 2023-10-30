«Украинские потери возросли до тревожного уровня — отчасти из-за работы беспилотников», — признался изданию пехотинец ВСУ с позывным «Левша».

Другой украинский военный рассказал, что от дрона практически невозможно спрятаться. Оператор беспилотников с позывным «Майор» обратил внимание, что аппараты могут вылететь даже из позиций ВСУ и замаскироваться под «своего», а затем неожиданно вылететь на скорости 150-160 км/ч.

По словам командира 47-й бригады с позывным «Хаммер», российские военнослужащие открывают огонь «из всего, что есть». Он пояснил, что бойцы ВС РФ используют ударные беспилотники, артиллерию, мины и планирующие бомбы. headtopics.com

30 октября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что ежедневно в больницу может поступать до 150 раненых солдат ВСУ. Украинские врачи считают, что многих солдат можно было бы спасти при наличии качественных лекарств и медоборудования.

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В ВСУ заявили о росте потерь до тревожного уровняПотери Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросли до тревожного уровня, в том числе из-за работы российских дронов. Об этом заявил боец ВСУ с позывным Левша, пишет издание The Economist. «Украинские потери возросли до тревожного уровня, отчасти из-за работы беспилотников», — сказал он. Прочитайте больше ⮕

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В Британии рассказали о разногласиях Зеленского и главкома ВСУГлавнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях относительно завершения наступления. Прочитайте больше ⮕