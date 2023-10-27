В Белом доме назвали удары по Сирии самообороной

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал удары американских военных по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии самообороной. Об этом он рассказал в эфире ABC News.Кирби подчеркнул, что американская сторона готова защищать свои войска и объекты за рубежом.

До этого по данным источника агентства Reuters стало известно, что Соединенные Штаты не согласовывали с Израилем удары, нанесенные истребителями F-16 по двум объектам на территории Сирии.Ночью 27 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что президент США Джо Байден в ответ на серию атак на позиции американских военных приказал нанести удары по двум объектам на востоке Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции Ирана и «связанными с ним группировками».

Прочитайте больше:

GazetaRu »

В Белом доме назвали удары по Сирии самооборонойКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал удары американских военных по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии самообороной. «Эти удары были во многим нанесены в порядке самообороны», — заявил он. Кирби добавил, что Вашингтон готов к защите своих войск и объектов за рубежом. Прочитайте больше ⮕

Reuters: целями ударов истребителей F-16 США в САР были склады с оружиемСоединённые Штаты не координировали удары по целям в Сирии с израильской стороной. Прочитайте больше ⮕

Пентагон: США нанесли удары по двум связанным с Ираном объектам в СирииВ Пентагоне заявили, что США нанесли удары по двум принадлежащим, по американской версии, Ирану объектам в Сирии в ответ на прошлые атаки по своим позициям. Прочитайте больше ⮕

Белый дом: Россия может добиться тактических успехов на УкраинеВ Белом доме допустили, что Россия может добиться тактических успехов на Украине в ближайшие месяцы Прочитайте больше ⮕

США допускают, что РФ добьется в предстоящие месяцы на Украине тактических преимуществВ Белом доме считают, что этот конфликт развивается динамично Прочитайте больше ⮕

Необъявленная война: США нанесли удары по СирииСША нанесли удары по связанным с Ираном объектам в Сирии на фоне опасений, что война Израиля и ХАМАС может обостриться и перерасти в более широкомасштабное столкновение различных держав. Прочитайте больше ⮕