Вячеслав Дацик — Роман Романкевич: прямая трансляция, где смотреть онлайн бесплатно

В главном поединкебудет драться с Петром Романкевичем. Начало боя — не ранее 23:45 мск. Также в этом карде встретятся Иван Емельяненко и Юрий Рябой.

Смотреть поединок Дацик – Романкевич в прямом эфире можно на телеканале «РЕН ТВ». Начало трансляции боя – не ранее 23:45 мск.Вячеслав Дацик — Пётр Романкевич. Рыжий Тарзан требует крови и зрелища Эксперты считают фаворитом Дацика и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.80. Шансы Романкевича оценили в 2.06. Вероятность ничьей идёт за 26.0. Аналитики считают, что поединок не продлится всю дистанцию: тотал больше 2.5 раунда идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 раунда – за 1.55.

На победу Дацика нокаутом предлагают поставить за 2.30, а если досрочно выиграет Романкевич – сыграет 2.90. На то, что бой завершится в первом раунде, дают коэффициент 2.33.

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