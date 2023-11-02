Вячеслав Володин проводит опрос о прекращении полномочий депутатов за неисполнение обязанностей

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Избран по избирательному округу № 163 (Саратовский - Саратовская область)«Как вы считаете, правильно ли лишать депутата мандата, если он не посещает пленарные заседания, не работает в комитете/комиссии и в своем избирательном округе?» — спросил Председатель ГД.

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