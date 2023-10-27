Вячеслав Дацик — Пётр Романкевич: во сколько бой, где смотреть прямую трансляцию

В главном поединке вечера сойдутсяи Пётр Романкевич. Бой Дацика и Романкевича пройдёт в формате «три раунда по три минуты».

В соглавном поединке вечера пройдёт встреча звезды поп-ММА из Чечни Шовхала Чурчаева с мастером спорта по боксу Шамилем Галимовым. Также в этом карде встретятся Иван Емельяненко и Юрий Рябой. Поединок между Дациком и Романкевичем будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ». Начало трансляции боя – не ранее 23:45 мск.

В своём последнем бою Вячеслав Дацик оказался сильнее британца Оли Томпсона на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В первом раунде судья остановил бой и зафиксировал победу Дацика в результате технического нокаута. headtopics.com

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