Вячеслав Василевский победил Максима Фёдорова в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

. Поединок продлился три раунда и завершился судейским решением. Все трое рефери приняли сторону Василевского.

Отметим, что Василевский является профессиональным спортсменом, который выступает на соревнованиях по боевому самбо и смешанным единоборствам. Напомним, главным боем вечера станет поединок между россиянином Владиславом Дациком по прозвищу Рыжий Тарзан и представителем Беларуси Петром Романкевичем. Бой пройдёт в формате «три раунда по три минуты».

Профессиональный рекорд 35-летнего Василевского составляет 36 побед при девяти поражениях по версии портала Fight Time.

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