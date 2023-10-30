Выяснился мотив кровавой ссоры супругов: переживали из-за умершего младенца

Как удалось выяснить «МК» трагедия произошла около 11 часов вечера. Свидетелем стал молодой человек, который стоял во дворе дома. Он увидел как на балкон на 4-м этаже вышла женщина, а спустя несколько секунд она уже лежала на асфальте перед домом. Вскоре на улицу выбежал ее гражданский супруг, который попытался спасти ее и сделать жене искусственное дыхание, она был еще жива. Мужчина был в шоковом состоянии и попросил очевидцев вызвать скорую помощь, после чего забежал в подъезд дома.

Квартиру семья из Кыргызстана арендовала в прошлом году. Мужчина работал водителем в строительной компании, а женщина трудилась подсобным рабочим. Летом этого года у семейной пары случилось несчастье, умер маленький ребенок. Мальчик родился в январе, и вскоре заболел ОРВИ. Мать несколько месяцев лежала с ним в больнице, но лечение не помогло. После смерти малыша в семье начался разлад, родители обвиняли друг друга в произошедшем.

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