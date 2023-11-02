Выявлена связь между высыпаниями на коже и сильным стрессом

Стресс является естественной реакцией на воспринимаемые угрозы и в определенной степени может быть полезен для здоровья, поскольку он вырабатывает необходимые гормоны, такие как ДГЭА и окситоцин, которые мотивируют людей лучше справляться с определенными аспектами жизни, включая социальные отношения.
Хотя вы можете не осознавать, как стресс влияет на вашу кожу, пока не станет слишком поздно, существуют превентивные способы избежать повторяющихся высыпаний при стрессе и способы лечения крапивницы, если она у вас уже есть, отмечает CNN.
Стрессовая крапивница может возникать в ответ на повышенную температуру тела, вызванную стрессом. Состояние кожи также может развиться из-за повышения уровня гистамина, химического вещества, вырабатываемого вашей иммунной системой в ответ на определенные триггеры, что приводит к появлению крапивницы или рубцов, отмечает доктор Лорен Плоч, сертифицированный дерматолог из Огасты, штат Джорджия, и член Американской академии дерматологической ассоциации. headtopics.com
“Хотя мы, как дерматологи, признаем, что крапивница может быть вызвана стрессом, это не наше ”первое объяснение", - подчеркивает доктор Хай. – Если мы не можем найти никакой другой причины крапивницы, тогда разумно рассмотреть стресс”.
По данным Scripps Health, высыпания при стрессе выглядят как опухшие красные бугорки, которые могут появляться по всему телу, но чаще всего на лице, шее, груди или руках. По словам Уитни Хай, размер бугорков может варьироваться от крошечных точек до крупных рубцов, а иногда они образуются скоплениями. headtopics.com
Крапивница вызывает постоянный зуд и иногда может вызывать ощущение жжения. По словам Лорен Плоч, высыпания при стрессе иногда сочетаются с отеком век или губ. По данным Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, около 20% людей в какой-то момент своей жизни будут страдать от крапивницы. В большинстве случаев крапивницу можно лечить пероральными антигистаминными препаратами, но она может даже пройти сама по себе после устранения вызвавшего ее фактора. По словам доктора Хай, при высыпаниях, вызванных стрессом, могут быть уместны методы снижения стресса, такие как релаксация, медитация и другие подобные когнитивные методы терапии.