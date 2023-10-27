Вышел трейлер нового фильма Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в главной роли

Вышел трейлер нового фильма от режиссера Дэвида Финчера «Убийца». Ролик появился на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix. Сюжет криминального триллера рассказывает о наемнике, который столкнулся с личностным кризисом и вынужден бороться со своими эмоциями и работодателями, которые недовольны его работой. Главную роль в проекте исполнил ирландский актер Майкл Фассбендер.

В картине также снялись Тильда Суинтон, Чарлз Парнелл и Арлисс Говард. Мировая премьера новой ленты Финчера в кинопрокате состоится 27 октября, а 10 ноября «Убийца» появится на стриминг-платформе Netflix. Ранее сообщалось о выпуске тизер-трейлера фильма «По Фрейду», в котором роль Зигмунда Фрейда исполнил британский актер Энтони Хопкинс. Дочь основателя психоанализа Анну сыграла Лив Лиза Фрис, а писателя Клайва Стейплза Льюиса — Мэттью Гуд.

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